Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet – Ermittlungsverfahren eingeleitet

WÜRZBURG / ZELLERAU – Ein 35-Jähriger randalierte am Mittwochabend in einem Supermarkt. Bei Eintreffen der Polizei beleidigte er die Beamten und leistete anschließend Widerstand, als er in Gewahrsam genommen werden sollte.

Am Mittwochabend, gegen 18:40 Uhr, randalierte ein 35-jähriger Deutscher in einem Supermarkt in der Frankfurter Straße, weshalb eine Mitarbeiterin die Polizei verständigte.

Als die Beamten eintrafen, verhielt sich der Mann weiter aggressiv und beleidigte die Polizisten. Als er deshalb in Gewahrsam genommen werden sollte, widersetzte er sich und musste unter Anwendung von körperlichem Zwang gefesselt werden.

Weiterhin wurden bei ihm Betäubungsmittel und ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Da sich im weiteren Verlauf der Sachbearbeitung herausstellte, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.