Polizistin in Freizeit stellt Sprayer
MARKTBREIT (LKR. KITZINGEN) – Am späten Sonntagabend konnte eine Polizeibeamtin in ihrer Freizeit einen 17-jährigen Tatverdächtigen auf frischer Tat bei einer Sachbeschädigung ertappen und festnehmen.
Beobachtung und Zugriff
Gegen 22:15 Uhr wurde die Beamtin im Bereich des Jachthafens durch das Geräusch einer Spraydose auf einen Mann aufmerksam, der gerade ein Graffiti an die Mainbrücke anbrachte. Nach der Verständigung der Dienststelle versuchte der junge Mann zu Fuß zu flüchten, als er einen eintreffenden Streifenwagen bemerkte. Während der Flucht warf er seinen Rucksack weg. Die Beamtin nahm daraufhin die Verfolgung auf, versetzte sich in den Dienst und konnte den 17-Jährigen kurz darauf festnehmen.
Beweismittel und Ermittlungen
Bei der anschließenden Durchsuchung des weggeworfenen Rucksacks stellten die Beamten mehrere Spraydosen sicher. Der Jugendliche steht zudem im Verdacht, für eine Reihe weiterer Graffiti-Schmierereien im Stadtgebiet von Marktbreit verantwortlich zu sein.
Der Sachschaden an der Mainbrücke beläuft sich auf etwa 150 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-jährige Deutsche an einen Erziehungsberechtigten übergeben.
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