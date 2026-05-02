Porsche brennt auf der A3 aus: Vollsperrung in Richtung Frankfurt
BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Vormittag sorgte der Brand eines Porsche auf der Bundesautobahn 3 für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Autobahnmeisterei und Polizei. Trotz des massiven Feuers konnten alle Insassen das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, und ein Waldbrand wurde verhindert.
Gegen 11:00 Uhr war der mit vier Personen besetzte Sportwagen in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Marktheidenfeld und Rohrbrunn bemerkte die Fahrerin plötzlich eine starke Rauchentwicklung unter dem Wagen. Sie reagierte geistesgegenwärtig und steuerte das Auto auf den Standstreifen.
Fahrzeug brennt lichterloh – Böschung fängt Feuer
Unmittelbar nachdem sich alle Personen unverletzt in Sicherheit gebracht hatten, ging der Porsche in Flammen auf. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auch auf die angrenzende Böschung über. Die alarmierten Feuerwehren aus der Region leiteten umgehend Löscharbeiten ein. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Waldgebiet erfolgreich unterbunden werden.
Verkehrsbehinderungen durch Vollsperre
Für die Dauer der Löscharbeiten und der Bergung musste die Autobahn in Richtung Frankfurt komplett gesperrt werden. Auch auf der Gegenfahrbahn kam es zeitweise zu Sperrungen einzelner Abschnitte. Die Autobahnmeisterei unterstützte die Absicherungsmaßnahmen vor Ort.
Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach ist der Brand auf einen technischen Defekt am Fahrzeug zurückzuführen.
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