Porsche prallt auf Seat – 120.000 Euro Schaden

26. Oktober 2025Letztes Update 26. Oktober 2025
OBERPLEICHFELD – Am Freitagmorgen gegen 08:55 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße WÜ 3 zwischen Unterpleichfeld und Oberpleichfeld ein schwerer Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Seat. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn geriet ein 21-jähriger deutscher Porsche-Fahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden 62-jährigen deutschen Seat-Fahrer.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Aufprall verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 120.000,- Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße vollständig gesperrt werden.

