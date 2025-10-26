Porsche prallt auf Seat – 120.000 Euro Schaden
OBERPLEICHFELD – Am Freitagmorgen gegen 08:55 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße WÜ 3 zwischen Unterpleichfeld und Oberpleichfeld ein schwerer Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Seat. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn geriet ein 21-jähriger deutscher Porsche-Fahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden 62-jährigen deutschen Seat-Fahrer.
Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Aufprall verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 120.000,- Euro.
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße vollständig gesperrt werden.
