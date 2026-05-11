Porträt: Kareem Aldbiyat – Von der Flucht zur neuen Heimat in Haßfurt
HASSFURT – „Wer Gutes bekommt, sollte auch Gutes weitergeben.“ Dieses Motto prägt das Leben von Kareem Aldbiyat. Der heute 37-Jährige floh vor dem Krieg in Syrien und fand im Landkreis Haßberge nicht nur Sicherheit, sondern eine zweite Heimat und eine neue Berufung.
Kareem Aldbiyat wurde 1989 in Syrien in eine gebildete Familie geboren – der Vater Generalmajor, die Mutter Anwältin. Nach seinem Studium der Internationalen Beziehungen in Damaskus änderte der 2011 beginnende Krieg alles. Aus Überzeugung lehnte er den Militärdienst ab. „Ich bin ein friedlicher Mensch“, sagt er heute rückblickend. 2015 führte ihn seine Flucht über die Türkei und das Mittelmeer nach Deutschland.
Der schwere Anfang und die Kraft des Ehrenamts
Am 9. September 2015 kam Kareem in Haßfurt an. Die erste Zeit war von Einsamkeit und der Fremde geprägt. Der Wendepunkt war die Begegnung mit Siza Zaby, der heutigen Integrationslotsin des Landkreises. Sie erkannte sein Potenzial und ermutigte ihn zum Ehrenamt.
Noch bevor es reguläre Sprachkurse gab, lernte Kareem Deutsch durch die Arbeit als Dolmetscher für Arabisch und Englisch. Er begleitete andere Geflüchtete zu Behörden und Ärzten. Aus dieser freiwilligen Hilfe entwickelte sich sein Weg in die Gesellschaft.
Beruflicher Neustart und Integration
Obwohl sein syrischer Hochschulabschluss in Deutschland nicht anerkannt wurde, verlor Kareem nicht den Mut:
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2017 – 2019: Erfolgreiche Ausbildung zum Kinderpfleger.
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Anschluss: Tätigkeit als Schulbegleiter und Arbeit in verschiedenen Kindergärten.
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Heute: Ausbildung und Arbeit im Bereich Security, aktuell in einer Gemeinschaftsunterkunft in Bamberg.
Eine zweite Familie in Deutschland
Für Kareem bedeutet Integration nicht den Verlust der eigenen Wurzeln, sondern das Hinzufügen einer neuen Identität. Aus Fremden wurden Freunde, die für ihn heute wie eine Familie sind. Siza Zaby bezeichnet er dabei als eine Art „Ersatzmutter“, die vielen Geflüchteten im Landkreis menschliche Wärme und Halt gab.
Ein besonderer Meilenstein: Im Jahr 2023 erhielt Kareem die deutsche Staatsbürgerschaft.
Dankbarkeit als Lebensprinzip
Heute führt Kareem ein gefestigtes Leben mit einer deutschen Partnerin und einem festen sozialen Netz. Seine Erfahrungen gibt er nun an andere weiter. Für ihn ist die Unterstützung von Neuankömmlingen eine Herzensangelegenheit und seine Art, der Gesellschaft etwas von dem zurückzugeben, was er 2015 bei seinem Empfang in Haßfurt erfahren hat.
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