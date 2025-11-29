„Post mit Herz“: Aktion gegen Einsamkeit an Weihnachten
STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Verein „Post mit Herz“ ruft Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Schweinfurt zur Teilnahme an seiner Winteraktion auf, um alleinstehenden Menschen in Pflegeeinrichtungen eine Freude zu Weihnachten zu bereiten. Die Aktion wird von der GesundheitsregionPlus Stadt und Landkreis Schweinfurt unterstützt.
Ziel der Aktion ist es, Menschen einen Weg aus der Einsamkeit aufzuzeigen, indem Kartenschreiber mit sozialen Einrichtungen verbunden werden, um den dort lebenden Bewohnern Weihnachtspost zu schicken. Mehrere Pflegeeinrichtungen aus der Region haben sich bereits registriert und freuen sich über die Weihnachtsgrüße.
So funktioniert die Teilnahme
Bürger können sich ab dem 3. Dezember online registrieren unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fpostmitherz.org%2F
Nach der Registrierung wird die Adresse einer teilnehmenden Einrichtung mitgeteilt.
Die Weihnachtsgrüße (Postkarte, Brief oder etwas Gebasteltes) dürfen individuell und kreativ gestaltet sein.
Wichtig ist, erst mit dem Schreiben zu beginnen, wenn der Verein eine entsprechende Adresse mitgeteilt hat.
Über „Post mit Herz“
„Post mit Herz“ ist ein ehrenamtlicher Verein, der sich dafür einsetzt, dass sich einsame Menschen nicht vergessen fühlen und ihnen Freude und neuen Mut geschenkt wird. Der Verein vermittelt ganzjährig Kartenschreiber mit teilnehmenden Einrichtungen in ganz Deutschland.
Weitere Informationen zur Teilnahme, einschließlich häufig gestellter Fragen, sind auf der Website des Vereins https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fpostmitherz.org%2F zu finden.
