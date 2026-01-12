Auto IU

Postbotin wird Betrüger zum Verhängnis – Untersuchungshaft

12. Januar 2026Letztes Update 12. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

GOCHSHEIM / LANDKREIS SCHWEINFURT – Eine aufmerksame Postbotin hat am Samstagmittag im Gochsheimer Wohngebiet Sonnenstraße einen mutmaßlichen gewerbsmäßigen Betrüger entlarvt und so einen größeren Schaden verhindert.

Gegen 12:00 Uhr wollte die 60-jährige Zustellerin mehrere Pakete an eine Adresse ausliefern, an der ein 29-jähriger Mann mit kamerunischer Staatsangehörigkeit bereits auf sie wartete. Der Verdächtige hatte zuvor das Klingelschild an dem fremden Anwesen überklebt und versuchte, die Herausgabe der Sendungen durch das Vorzeigen eines gefälschten Ausweisdokuments zu erwirken. Die erfahrene Botin schöpfte jedoch Verdacht, verweigerte die Aushändigung und verständigte umgehend die Schweinfurter Polizei.

Obwohl der 29-Jährige beim Eintreffen der Ordnungshüter die Flucht ergreifen wollte, konnten ihn die Beamten noch an seinem Fahrzeug stellen und vorläufig festnehmen. Bei einer Durchsuchung des Wagens stieß die Polizei auf diverse Wertgegenstände sowie weitere gefälschte Dokumente, was den Verdacht auf einen großangelegten Warenbetrug erhärtete. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt folgte daraufhin eine Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen, bei der umfangreiches Beweismaterial sichergestellt wurde, das offenbar aus vorangegangenen Betrugstaten stammt.

Mehr

Aufgrund des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Betruges in Tateinheit mit Urkundenfälschung wurde der Mann am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittler prüfen nun, in welchem Umfang der Mann bereits zuvor Pakete unter falscher Identität abgefangen hat und ob weitere Mittäter an dem betrügerischen System beteiligt waren. Die Geistesgegenwart der 60-jährigen Zustellerin wurde seitens der Polizei ausdrücklich gelobt.

VERMISST - Bitte helft mit!
Dein Ding

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Januar 2026Letztes Update 12. Januar 2026

Mehr

Da waren’s nur noch sieben – OB-Kandidatin Grätsch zieht sich zurück

Da waren’s nur noch sieben – OB-Kandidatin Grätsch zieht sich zurück

12. Januar 2026
CSU–Freie Bürger Gochsheim/Weyer stellt Liste für die Kommunalwahl 2026

CSU–Freie Bürger Gochsheim/Weyer stellt Liste für die Kommunalwahl 2026

12. Januar 2026
Schule endet im Landkreis Bad Kissingen heute um 13 Uhr

Schule endet im Landkreis Bad Kissingen heute um 13 Uhr

12. Januar 2026
Präsenzunterricht am Nachmittag entfällt heute an allen Schulen im Landkreis Haßberge

Präsenzunterricht am Nachmittag entfällt heute an allen Schulen im Landkreis Haßberge

12. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)