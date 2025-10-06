Postbriefkasten gesprengt
BIEBEREHREN – In Klingen, einem Gemeindeteil von Bieberehren, hat am frühen Sonntagmorgen eine unbekannte Person einen öffentlichen Postbriefkasten durch einen Feuerwerkskörper gesprengt und dabei komplett zerstört.
Eine Anwohnerin hatte den lauten Knall gegen 04:15 Uhr auf der Straße „An der Tauber“ wahrgenommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich keine Briefsendungen in dem Kasten. Die Polizei Ochsenfurt ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.
Der Postbriefkasten wurde durch die Sprengung in mehrere Teile gerissen.
Die Polizeiinspektion Ochsenfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 09331/87410 zu melden.
