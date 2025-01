Potenzielle Gefährdung von Kindergärten und Schulen – Großeinsatz für Polizei Ochsenfurt – Betroffener in Bezirkskrankenhaus eingewiesen

SONDERHOFEN – Ein 34-jähriger Mann sorgte am Mittwoch für einen Großeinsatz der unterfränkischen Polizei. Der psychisch belastete Mann wurde durch ein Spezialeinsatzkommando an seiner Wohnadresse festgenommen und anschließend in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

E-Mail an Schulen und Kindergärten versendet

Nach bisherigen Erkenntnissen verschickte der Mann eine E-Mail an mehrere Schulen und Kindergärten im Altlandkreis Ochsenfurt. Der Inhalt der Nachricht deutete auf eine psychische Ausnahmesituation hin, zudem konnte eine potenzielle Gefährdung an einer der betroffenen Einrichtungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Daraufhin leitete die Polizeiinspektion Würzburg-Land umgehend Ermittlungen und Schutzmaßnahmen für die genannten Schulen und Kindergärten ein.

Spezialeinsatzkommando im Einsatz

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei den Aufenthaltsort des Mannes schnell feststellen. Aufgrund einer möglichen Bewaffnung wurde neben zahlreichen Einsatzkräften auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen. Gegen 15:20 Uhr erfolgte die vorläufige Festnahme des Mannes, der dabei leicht verletzt wurde. Er wurde daraufhin in ein Bezirkskrankenhaus überstellt.

Ermittlungen zu den Hintergründen laufen

Die Kriminalpolizei Würzburg prüft nun die Echtheit der versandten E-Mail sowie die Hintergründe der Tat. Der 34-Jährige machte bislang keine Angaben zur Sache.

Dank des schnellen Einschreitens der Polizei und der frühzeitigen Kontaktaufnahme mit den betroffenen Einrichtungen konnte eine konkrete Gefährdung ausgeschlossen werden.

Polizei warnt vor Spekulationen

Die Behörden bitten die Bevölkerung, insbesondere in den sozialen Medien und Messenger-Diensten, keine Spekulationen über den Vorfall zu verbreiten.