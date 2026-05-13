Prädikat „Heilbad“ auf dem Prüfstand: Neue Luftmessungen in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Wie steht es um die Luftqualität in der Kurstadt? In diesen Tagen beginnen in Bad Kissingen umfangreiche Messreihen, um die Reinheit der Luft wissenschaftlich zu dokumentieren. Hintergrund ist die turnusmäßige Überprüfung des Titels „Heilbad“, den die Stadt alle zehn Jahre neu bestätigen lassen muss.
Die Untersuchungen erstrecken sich über einen Zeitraum von rund einem Jahr, um saisonale Schwankungen genau erfassen zu können.
Drei Standorte im Fokus
Um ein repräsentatives Bild der Luftqualität zu erhalten, finden die Messungen an drei verschiedenen Standorten im Stadtgebiet statt. Der Ablauf ist dabei streng getaktet: Die Proben werden wöchentlich ausgetauscht und anschließend im Labor analysiert.
Was genau wird gemessen?
Die Experten untersuchen die Luft auf verschiedene Belastungsfaktoren, die für ein staatlich anerkanntes Heilbad von entscheidender Bedeutung sind:
-
Gase: Stickstoffdioxid.
-
Partikel: Grobstaub, Feinstaub sowie Rußanteile im Feinstaub.
-
Natürliche Belastungen: Pollenflug.
Die Einhaltung der strengen Grenzwerte ist Voraussetzung dafür, dass Bad Kissingen auch weiterhin das begehrte Prädikat „Heilbad“ führen darf, welches ein zentraler Pfeiler für den Tourismus und den Kurbetrieb der Stadt ist.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!