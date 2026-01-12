Präsenzunterricht am Nachmittag entfällt heute an allen Schulen im Landkreis Haßberge
LANDKREIS HASSBERGE – Angesichts der anhaltend schwierigen Witterungsverhältnisse hat das Schulamt Haßberge für den heutigen Montag das vorzeitige Ende des Präsenzunterrichts angeordnet. Um 13:00 Uhr wird der Unterricht an allen Schulen im Kreisgebiet generell beendet, um eine sichere Heimkehr der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Für Kinder, die nicht unmittelbar nach Schulschluss nach Hause zurückkehren können, stellen die betroffenen Schulen eine Notbetreuung sicher, sodass eine lückenlose Aufsicht gewährleistet bleibt.
Hinsichtlich des Rückwegs weist das Schulamt darauf hin, dass die Busse im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) grundsätzlich nach dem regulären Fahrplan verkehren. Da die Straßenverhältnisse lokal jedoch stark variieren können, liegt die letztendliche Entscheidung über die Befahrbarkeit einzelner Streckenabschnitte beim jeweiligen Fahrpersonal oder dem zuständigen Verkehrsunternehmen. Dies bedeutet, dass es trotz des regulären Plans vereinzelt zu witterungsbedingten Verzögerungen oder Ausfällen kommen kann, sofern eine sichere Beförderung nicht garantiert ist.
Diese Maßnahme folgt ähnlichen Entscheidungen in benachbarten Landkreisen und dient dem Schutz der Schulfamilie vor den Gefahren durch Glätte und Schneefall. Eltern und Erziehungsberechtigte werden gebeten, sich auf die verkürzten Unterrichtszeiten einzustellen und gegebenenfalls Rücksprache mit den Schulen oder Verkehrsbetrieben zu halten, falls Unsicherheiten bezüglich der Anbindungen in den Außenbereichen des Landkreises bestehen. Die Behörden beobachten die Wetterlage weiterhin intensiv, um zeitnah über den Schulbetrieb am Folgetag entscheiden zu können.
