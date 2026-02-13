Auto IU

Prävention für Kinder: Alexander Geyer initiiert Sicherheitskurs in Weyer

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026
Moritz Unteidig, Mario Hristov, Alexander Geyer, Norbert Höchner - Foto: Saskia Geyer
GOCHSHEIM/WEYER – In der ausgebuchten Sportheimgaststätte „Bei Mario“ setzte sich Bürgermeisterkandidat Alexander Geyer kürzlich für die Sicherheit der kleinsten Gemeindemitglieder ein. Gemeinsam mit dem Kickbox-Weltmeister und Mentaltrainer Norbert Höchner lernten Kinder ab dem Vorschulalter, wie sie Gefahrensituationen frühzeitig erkennen und selbstbewusst Grenzen setzen können.

Der Abend konzentrierte sich auf die Stärkung des Selbstbewusstseins und das richtige Verhalten auf dem Schulweg, wobei weniger die körperliche Verteidigung als vielmehr das Vertrauen auf das eigene Bauchgefühl im Vordergrund stand. Alexander Geyer, selbst zweifacher Familienvater, betonte die Wichtigkeit solcher Präventionsangebote, um Kindern frühzeitig Sicherheit und ein starkes Auftreten im Alltag zu vermitteln.

Aufgrund der hohen Nachfrage und der positiven Resonanz der Eltern plant Geyer, sich auch in Zukunft für Formate einzusetzen, die einen direkten Mehrwert für Familien in der Gemeinde bieten. Die Veranstaltung verdeutlichte, wie groß der Bedarf an praxisnaher Unterstützung für die Entwicklung und den Schutz von Kindern vor Ort ist.

