Prävention gemeinsam gestalten
LANDKREIS HASSBERGE – Die Gesundheitsregionplus Landkreis Haßberge hat mit ihrer ersten Präventionskonferenz einen wichtigen Impuls zur Umsetzung des neuen Bayerischen Masterplans Prävention des Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention gesetzt. Ziel ist es, die Gesundheitsförderung und Prävention in der Region gezielt und nachhaltig zu stärken.
Der Masterplan, der am 1. Oktober von Ministerin Judith Gerlach vorgestellt wurde, dient als Kompass für eine gesündere Gesellschaft und setzt auf das Motto „Vorbeugung statt Reparatur“. Er soll dort ansetzen, wo Gesundheit im Alltag der Bürger beginnt.
Inhalte und Ziele des Masterplans
Angesichts steigender Gesundheitskosten und zunehmender Belastungen durch Stress und chronische Erkrankungen gewinnt Prävention an zentraler Bedeutung. Durch gezielte Präventionsangebote sollen Krankheiten verhindert oder positiv beeinflusst werden.
Der Masterplan Prävention umfasst:
-
Zehn strukturelle Ziele
-
Zehn gesundheitliche Ziele
Der Plan verknüpft dabei zentrale Handlungsfelder wie einen ganzheitlichen Ansatz, lebenslanges Lernen, sektorenübergreifende Zusammenarbeit und die Stärkung resilienter Gemeinschaften.
Regionale Umsetzung im Landkreis Haßberge
Die Gesundheitsregionenplus und die Gesundheitsämter wurden gebeten, regionale Präventionskonferenzen als Kick-off zur Umsetzung des Masterplans zu organisieren.
Für die erste Konferenz im Landkreis Haßberge wurde der Termin der Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung und Prävention genutzt und um Akteure aus den Bereichen Prävention, Pflege, Politik und Vertreter der Krankenkassen erweitert.
Die Teilnehmenden diskutierten gemeinsam, welche der zehn gesundheitlichen Ziele im Landkreis Haßberge aktuell die größte Bedeutung haben und welche Bedarfe sich daraus ergeben. Die gesammelten Anregungen und Maßnahmenideen werden nun in der Arbeitsgruppe und in angegliederten Projektgruppen weiter diskutiert und umgesetzt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!