Präventionskampagne „Augenblick“: Polizei warnt vor Ablenkung im Straßenverkehr
THEILHEIM / KITZINGEN – Ablenkung gehört zu den am meisten unterschätzten Unfallursachen. Im Rahmen der unterfränkischen Präventionskampagne „Augenblick“ führten die Verkehrspolizei Würzburg und die Polizei Kitzingen am Dienstag gezielte Kontrollen auf der A3 sowie eine Informationsaktion am Kitzinger Marktplatz durch.
Bei der Kontrollstelle am Parkplatz Sandgraben Süd wurden zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr rund 50 Fahrzeuge überprüft. Das Ergebnis verdeutlicht die Brisanz des Themas: Insgesamt 36 Fahrzeugführer wurden gestoppt, weil sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Neben diesen Verstößen stellten die Beamten zehn Vergehen gegen das Fahrpersonalgesetz, eine Fahrt ohne Zulassung sowie mehrere Geschwindigkeits- und Abstandsverstöße fest.
Parallel dazu suchte die Polizei in der Kitzinger Innenstadt das direkte Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Am Marktplatz informierten die Beamten über die Gefahren durch Unaufmerksamkeit und gaben praktische Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
Tipps für eine sichere Fahrt ohne Ablenkung
Die Kampagne „Augenblick – Ablenkung hat viele Gesichter“ rückt verschiedene Risikofaktoren in den Fokus, die die Konzentration massiv einschränken können:
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Smartphone: Lassen Sie die Finger vom Gerät. Nutzen Sie vor Fahrtantritt den Flugmodus oder die Freisprecheinrichtung.
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Tagträume: Achten Sie auf Warnzeichen für abschweifende Gedanken und legen Sie bei anhaltender Unaufmerksamkeit eine Pause ein.
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Mitfahrer: Passen Sie Gespräche der Verkehrssituation an und kommunizieren Sie offen, wenn Sie sich durch Unterhaltungen gestört fühlen.
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Infotainment: Nehmen Sie alle Einstellungen an Navigationssystemen oder Radio bereits im Stand vor.
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Essen & Trinken: Planen Sie feste Pausen für die Verpflegung ein, um sich während der Fahrt voll auf den Verkehr konzentrieren zu können.
Das Polizeipräsidium Unterfranken verfolgt mit diesen Maßnahmen das Ziel, das Bewusstsein für die Gefahren der Ablenkung nachhaltig zu schärfen und so einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Verkehrssicherheit zu leisten.
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