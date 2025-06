Präventionsprogramm „FREUNDE“ vermittelt wichtige soziale Kompetenzen im Vorschulalter – Landrat Töpper händigt Zertifikate aus

LANDKREIS SCHWEINFURT – Landrat Florian Töpper hat zehn Kindertagesstätten aus dem Landkreis für ihre erfolgreiche Teilnahme am Präventionsprogramm „FREUNDE“ ausgezeichnet. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte er den jeweiligen Leitungsteams ein Zertifikat sowie ein Acrylglasschild, das künftig sichtbar auf die Zertifizierung in den Einrichtungen hinweist.

Das Programm „FREUNDE“ wurde speziell dafür entwickelt, Kindern frühzeitig soziale Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Teamarbeit und Problemlösungsstrategien zu vermitteln. Diese Inhalte werden von geschultem Fachpersonal auf kindgerechte und spielerische Weise umgesetzt – begleitet von den beliebten Figuren Johnny Mauser, Franz von Hahn und dem dicken Waldemar, bekannt aus den Büchern von Helme Heine.

Ziel ist es, die Kinder im Umgang mit Herausforderungen des Alltags zu stärken und ihnen Werte zu vermitteln, die auch im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan verankert sind. Landrat Töpper lobte das Engagement der Einrichtungen: „Die Kindertagesstätten in unserem Landkreis leisten hervorragende Arbeit. Mit dem Programm ,FREUNDE‘ erweitern sie ihr pädagogisches Angebot um einen Baustein, der den Kindern nachhaltig zugutekommt.“

Folgende Einrichtungen im Landkreis haben erfolgreich am Programm teilgenommen und sind nun zertifiziert:

Kath. Kindertagestätte St. Anton Bergrheinfeld

Kath. Kindergarten St. Elisabeth Schleerieth

Kath. Kindertagesstätte Wasserlosen

Evang.-Luth. Kindertagesstätte Niederwerrn

Kath. Kindergarten St. Martin Alitzheim

Kath. Montessori Kinderhaus St. Sebastian Kolitzheim

Kindergarten St. Margarethen Ebertshausen

Kath. Kindergarten St. Bartholomäus Oberwerrn

Kath. Kindergarten Kronungen

Kath. Kindergarten St. Michael Schwanfeld

Das „FREUNDE“-Programm geht auf eine Initiative des Rotary Clubs zurück und wird von einer eigenen Stiftung getragen. Es ist darauf ausgelegt, langfristig in den Alltag von Kitas integriert zu werden. Der Einstieg erfolgt über ein Basisseminar direkt in der jeweiligen Einrichtung. Dank der Förderung durch die AOK Bayern ist lediglich eine einmalige Nutzungsgebühr in Höhe von 190 Euro zu entrichten.

Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten für interessierte Einrichtungen bietet die Koordinierungsstelle Familienbildung im Landratsamt Schweinfurt unter Tel. 09721/55-518 oder per E-Mail an familienbildung@lrasw.de. Weitere Details zum Programm sind unter www.kitaprogramm-freunde.de verfügbar.