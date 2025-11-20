Praxisluft in der Berufswelt schnuppern – Entdecker-Dates brachten Jugendliche und regionale Arbeitgeber in Kontakt
HASSBERGE – Die „Entdecker-Dates“ feierten in den Herbstferien vom 3. bis 7. November ihre erfolgreiche Premiere im Landkreis Haßberge. 25 Unternehmen öffneten ihre Türen, um über 60 Jugendlichen exklusive Einblicke in die regionale Arbeitswelt zu ermöglichen.
Das neue Angebot zur Berufsorientierung ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern, in verschiedenste Branchen hineinzuschnuppern, darunter Pflegeberufe, Polizeidienst, Handwerk, Maschinenbau, Verwaltung und Fachinformatik. Einige besonders engagierte Jugendliche nahmen an mehreren Terminen teil.
Das Spektrum der Entdecker-Dates reichte von Werksführungen bis hin zu mehrtägigen Praktika. Die Jugendlichen konnten bei Mitmach-Projekten echte Praxisluft schnuppern und eigene Werkstücke bauen. Oftmals waren auch Eltern und Auszubildende aktiv eingebunden, um die Ausbildungsberufe näherzubringen.
Trotz anfänglicher technischer Schwierigkeiten im digitalen Anmeldeprozess ziehen die Verantwortlichen (Regionalmanagement, Bildungsregion, Wirtschaftsförderung) sowie die beteiligten Unternehmen ein positives Fazit. Aufgrund der fast ausschließlich guten bis sehr guten Bewertungen wird es die Entdecker-Dates auch in den Herbstferien 2026 wieder geben.
Wer nicht bis November 2026 warten möchte, findet unter www.hasconnected.de stets aktuelle Praktikums- und Jobangebote im Landkreis Haßberge.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!