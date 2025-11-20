Auto IU

Praxisluft in der Berufswelt schnuppern – Entdecker-Dates brachten Jugendliche und regionale Arbeitgeber in Kontakt

20. November 2025Letztes Update 20. November 2025
Foto: Noah Knight
Sparkasse

HASSBERGE – Die „Entdecker-Dates“ feierten in den Herbstferien vom 3. bis 7. November ihre erfolgreiche Premiere im Landkreis Haßberge. 25 Unternehmen öffneten ihre Türen, um über 60 Jugendlichen exklusive Einblicke in die regionale Arbeitswelt zu ermöglichen.

Das neue Angebot zur Berufsorientierung ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern, in verschiedenste Branchen hineinzuschnuppern, darunter Pflegeberufe, Polizeidienst, Handwerk, Maschinenbau, Verwaltung und Fachinformatik. Einige besonders engagierte Jugendliche nahmen an mehreren Terminen teil.

Das Spektrum der Entdecker-Dates reichte von Werksführungen bis hin zu mehrtägigen Praktika. Die Jugendlichen konnten bei Mitmach-Projekten echte Praxisluft schnuppern und eigene Werkstücke bauen. Oftmals waren auch Eltern und Auszubildende aktiv eingebunden, um die Ausbildungsberufe näherzubringen.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr

Trotz anfänglicher technischer Schwierigkeiten im digitalen Anmeldeprozess ziehen die Verantwortlichen (Regionalmanagement, Bildungsregion, Wirtschaftsförderung) sowie die beteiligten Unternehmen ein positives Fazit. Aufgrund der fast ausschließlich guten bis sehr guten Bewertungen wird es die Entdecker-Dates auch in den Herbstferien 2026 wieder geben.

Dein Ding

Wer nicht bis November 2026 warten möchte, findet unter www.hasconnected.de stets aktuelle Praktikums- und Jobangebote im Landkreis Haßberge.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. November 2025Letztes Update 20. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)