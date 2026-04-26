Praxisnahe Einblicke in die Nutzung einer Wärmepumpe
ZEIL AM MAIN, Landkreis Haßberge – Beim ersten Wärmepumpenspaziergang des Landkreises erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praxisnahe Informationen zur Wärmeversorgung mittels Luft-Wärmepumpen.
Von 14 bis 16 Uhr berichteten Bauherrinnen und Bauherren von ihren Erfahrungen mit dem Heizungswechsel und der Nutzung ihrer Wärmepumpe. Die kostenfreie Veranstaltung wurde in Kooperation vom UmweltBildungsZentrum Oberschleichach (UBiZ) und dem Landratsamt Haßberge durchgeführt. Energieberater Bastian Buhlheller und Klimaschutzkoordinatorin Nora Gnilke begrüßten die Teilnehmenden mit einleitenden Informationen, während Udo Merz als stellvertretender Obermeister der Innung für Spengler-, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Schweinfurt – Main – Rhön den Spaziergang begleitete.
Bei Sonnenschein und milden Temperaturen nahmen am Samstagnachmittag 27 Personen an dem Spaziergang teil. Aufgrund der großen Nachfrage musste die Anmeldung im Vorfeld geschlossen werden, um die Kapazitäten auf den Grundstücken nicht zu überschreiten. Auf einer Strecke von knapp einem Kilometer wurden drei Grundstücke angesteuert, an denen die Teilnehmenden im Gespräch mit den Gastgebenden Wissenswertes zur Umstellung des Heizsystems erfuhren. Ein wesentlicher Aspekt im Austausch war die Autarkie durch die Wärmeversorgung mit langfristig zur Verfügung stehender Energie sowie die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe. An allen Stationen wurden die Kosten der Umstellung und des Betriebs thematisiert, wobei die Eigentümer von einer positiven Bilanz im Vergleich zu ihrem vorherigen Heizsystem berichteten.
Besonders die Kombination mit einer eigenen PV-Anlage wurde als vorteilhaft angesehen. Auch hinsichtlich der voraussichtlich ansteigenden CO2-Preise wurde der Umstieg als sinnvoll erachtet. Für die Energieberatung und Klimaschutzkoordination ist zudem der Beitrag zur Wärmewende und die deutlich geringeren CO2-Emissionen ein wichtiger Faktor. Bei einer mit Ökostrom betriebenen Wärmepumpe betragen die CO2-Emissionen laut Bundesverband Wärmepumpen e.V. nur ein Prozent der Emissionen einer Öl- oder Gasheizung. Zum Abschied verwies Bastian Buhlheller darauf, dass für die Installation einer Wärmepumpe kompetente Betriebe im Landkreis zur Verfügung stehen.
Weitere Wärmepumpenspaziergänge im Landkreis sind angedacht und sollen beispielsweise im Rahmen der Erlebniswochen Zukunftsklima zwischen dem 16. Oktober und 15. November stattfinden. Für den nächsten Termin werden noch Eigentümerinnen und Eigentümer gesucht, die von den Erfahrungen mit ihrer Wärmepumpe berichten möchten. Interessenten können sich an das UmweltBildungsZentrum in Oberschleichach wenden unter:
oder 09529 9222-0
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