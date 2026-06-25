Preisanpassung beim Trinkwasser: Stadtwerke Schweinfurt reagieren auf bayerischen „Wassercent“
SCHWEINFURT – Zum 1. Juli 2026 führen die Stadtwerke Schweinfurt eine Anpassung des Arbeitspreises für Trinkwasser durch. Grund hierfür ist die Einführung des bayerischen Wasserentnahmeentgelts.
Details zur Preisanpassung
Ab dem 1. Juli 2026 steigt der Bruttopreis für den Bezug von Trinkwasser:
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Neuer Preis: 3,01 Euro pro Kubikmeter
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Alter Preis: 2,89 Euro pro Kubikmeter
Hintergrund: Der „Wassercent“
Die Preisanpassung erfolgt aufgrund der gesetzlichen Einführung des bayerischen Wasserentnahmeentgelts, umgangssprachlich „Wassercent“ genannt. Dieses Entgelt für Grundwasserentnahmen wurde vom Freistaat Bayern initiiert, um einen nachhaltigeren und schonenderen Umgang mit der Ressource Grundwasser zu fördern. Die Einnahmen sind zweckgebunden und werden durch den Freistaat in Maßnahmen zum Wasserschutz und für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung investiert.
Die Stadtwerke Schweinfurt betonen, dass sie diese Anpassung lediglich im Auftrag des Freistaats Bayern umsetzen. Die daraus generierten Einnahmen werden von den Stadtwerken vollständig an den Freistaat abgeführt.
Kontaktmöglichkeiten für Kunden
Für Fragen zur neuen Preisstruktur oder zum Thema Trinkwasser stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Schweinfurt über verschiedene Kanäle zur Verfügung:
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Persönlich: Kundencenter am Roßmarkt (Mo–Do 9:00–16:30 Uhr, Fr 9:00–15:00 Uhr)
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Telefon: Kunden-Hotline unter 09721 931-400 (Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr)
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Video-Beratung: Über die Website www.stadtwerke-sw.de/service (Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr)
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E-Mail: kundenservice@stadtwerke-sw.de
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Digital: Der Chatbot „SWenja“ steht auf der Internetseite rund um die Uhr für Auskünfte bereit.
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