Preisknallerwoche bei KÄFER in Gochsheim: attraktive Angebote rund um Tore und Türen

GOCHSHEIM – KÄFER in Gochsheim lädt in dieser Woche zur großen Preisknallerwoche ein. Vom 20. bis 25. April 2026 erwarten Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung in Gochsheim attraktive Sonderangebote, starke Preisnachlässe und exklusive Aktionshighlights rund um Tore und Türen.

Kundinnen und Kunden profitieren von bis zu 60 Prozent Rabatt auf trendige Ausstellungsstücke und haben die große Chance die kostenlose Montage eines ihrer im Aktionszeitraum gekauften Produkte zu gewinnen.

Zusätzlich warten echte Hingucker und bewährte Qualitätsprodukte renommierter Hersteller – darunter moderne Haustüren und Garagentore – auf neue Besitzer.

Ein besonderes Highlight der Aktionswoche ist das äußerst attraktive Haustürangebot: Die hochwertige Aluminium-Haustür „ThermoSafe“ von HÖRMANN® ist bereits für 2.999 Euro erhältlich. Der Preis bezieht sich auf die Aktionsgrößen von Hörmann. Das Modell überzeugt durch modernes Design, hohe Sicherheitsstandards (RC 3) sowie eine große Farbvielfalt. Auch im Bereich Garagentore lockt KÄFER mit einem elektrisch betriebenen Sektionaltor-Angebot von 999 Euro, das Komfort, Wärmedämmung und leisen Torlauf vereint.

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Darüber hinaus bietet die Ausstellung weitere Inspirationen: Zu sehen sind zahlreiche Wohnrauminnentüren sowie die neue Produktgruppe von HÖRMANN® mit hochwertigen Gartenhäusern und praktischen Gartenboxen, die modernes Design mit langlebiger Qualität verbindet.

„Mit unserer Preisknallerwoche möchten wir unseren Kundinnen und Kunden nicht nur attraktive Preise bieten, sondern auch zeigen, wie vielseitig unser Sortiment ist – kombiniert mit persönlicher Beratung und langjähriger Erfahrung“, so das Team von KÄFER in Gochsheim.

Die Preisknallerwoche findet täglich von 9 bis 18 Uhr, am Samstag bis 14 Uhr, in der Ausstellung in der Lindestraße 23 in Gochsheim statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es vor Ort sowie online unter

www.kaefer-gochsheim.de