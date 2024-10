Preiswürdige Forschung für eine klimafreundlichere Gastroenterologie

WÜRZBURG – Der Bereich Gastroenterologie der Medizinischen Klinik II am Uniklinikum Würzburg (UKW), unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Meining, hat ein innovatives Projekt gestartet, um die Kohlendioxid-Emissionen bei endoskopischen Untersuchungen und Eingriffen zu reduzieren.

Dr. Dorothea Henniger wurde für ihre Forschungsarbeit zu diesem Thema im Oktober mit dem Martin-Gülzow-Preis der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauung und Stoffwechselerkrankungen (DGVS) ausgezeichnet, einem Preis für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, der mit 5.000 Euro dotiert ist.

Das Projekt, bekannt als „Grüne Endoskopie“, wurde in zwei Phasen umgesetzt. Zunächst analysierte das Team den CO2-Fußabdruck aller in der Endoskopie verwendeten Instrumente und Einwegmaterialien. Dies war notwendig, da die Hersteller keine eigenen CO2-Angaben bereitstellten. Diese weltweit erstmalige Eigenberechnung ergab, dass insbesondere Einwegprodukte wie Kittel und Mundstücke die größten Emissionen verursachen.

Maßnahmen zur Emissionsreduktion

Basierend auf diesen Erkenntnissen ersetzte das Team in der zweiten Phase 224 Endoskopieprodukte durch umweltfreundlichere Alternativen, die vor allem geringere Transportwege haben. Allerdings gab es zum Zeitpunkt der Untersuchung für etwa 70 Prozent der Produkte keine klimafreundlicheren Alternativen.

Zusätzlich führte das UKW ein Recyclingsystem ein und sensibilisierte Mitarbeitende für den bewussten Umgang mit den Materialien. Diese Maßnahmen führten zu einer Reduktion des Restmülls um 20 Prozent und einer verringerten Nutzung von Instrumenten. Insgesamt konnten die CO2-Emissionen der Endoskopie so um über 18 Prozent gesenkt werden.

Die Studie, auf der diese Auszeichnung basiert, erschien im Februar 2024 in der Fachzeitschrift Gut unter dem Titel „Reducing scope 3 carbon emissions in gastrointestinal endoscopy: results of the prospective study of the ‚Green Endoscopy Project Würzburg’“.