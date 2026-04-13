Premiere in Sennfeld: Kreisjugendring sucht Betreuer für die ersten Demokratie-Tage
SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT – Unter dem motivierenden Motto „Gemeinsam stark – Mitreden, mitmachen, mitlachen“ bringt der Kreisjugendring Schweinfurt (KJR) in diesem Jahr ein neues Format an den Start. Für die „Demokratie-Tage“, eine Mini-Ferienfreizeit mit Übernachtung, werden aktuell engagierte ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer gesucht, die vom 26. bis 28. Mai 2026 die Leitung der Gruppe übernehmen möchten.
Die Veranstaltung findet in einer Jugendherberge statt und verbindet spielerische Freizeitaktivitäten mit dem wichtigen Thema der Demokratiebildung. Ziel ist es, jungen Menschen auf niederschwellige und kreative Weise zu vermitteln, was es bedeutet, sich in einer Gemeinschaft zu engagieren und die eigene Stimme zu nutzen.
Verantwortung übernehmen und aktiv mitgestalten
Gesucht werden Teammitglieder ab 18 Jahren, die Freude an der Arbeit mit Jugendlichen haben. Die Aufgaben umfassen nicht nur die Begleitung der Teilnehmenden während der drei Tage, sondern auch die aktive Mitgestaltung des Programms. Der KJR betont, dass neben der inhaltlichen Arbeit der Spaß und das gemeinschaftliche Erleben im Vordergrund stehen sollen.
Aufwandsentschädigung und Kontakt
Für das ehrenamtliche Engagement wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 70 Euro pro Tag gezahlt. Wer tatkräftig mit anpacken möchte und Lust auf ein spannendes Projekt in den Pfingstferien hat, kann sich ab sofort an die zuständige Projektleiterin wenden.
Kontakt für Interessierte:
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Ansprechpartnerin: Anne Oertel
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E-Mail: anne.oertel@kjr-sw.de
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Telefon: 09721/6462036 (Erreichbar Mo, Di, Do von 8:30 bis 12:00 Uhr)
Der Kreisjugendring freut sich auf zahlreiche Rückmeldungen von motivierten Unterstützern, um diese Premiere erfolgreich umzusetzen.
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