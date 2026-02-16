Auto IU

Premiumkarte Bad Kissingen: Das ganze Jahr erleben und profitieren

16. Februar 2026
Premiumkarte Bad Kissingen: Das ganze Jahr erleben und profitieren
BAD KISSINGEN – Mit der Premiumkarte der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH können Gäste und Einheimische die Vielfalt der Stadt das gesamte Jahr über zu besonderen Konditionen entdecken. Die Karte bietet zahlreiche Vorteile sowie Ermäßigungen in den Bereichen Kultur, Gesundheit und Erholung und ist sowohl in der Tourist-Information Arkadenbau als auch online unter www.bad-kissingen.de/premiumkarte erhältlich.

Inhaber der Karte genießen kostenfreien Eintritt zu den Konzerten der Staatsbad Philharmonie Kissingen und erhalten Vergünstigungen bei ausgewählten Kulturveranstaltungen sowie Stadtführungen. Zudem umfasst das Angebot den täglichen Heilwasserausschank in der Brunnenhalle und ermäßigte Besichtigungen der historischen Kuranlagen. Laut Kurdirektor Sebastian Dresbach bietet die Premiumkarte einen flexiblen Mehrwert, da sich der Kaufpreis im Jahresverlauf anteilsmäßig reduziert und sich die Anschaffung oft schon nach wenigen Nutzungen bezahlt macht.

