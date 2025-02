Privathaushalte im Landkreis Haßberge können Schnittgut kostenfrei abgeben

HASSBERGE – Auch in diesem Frühjahr bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge wieder eine kostenlose und wohnortnahe Entsorgung holziger Gartenabfälle für Privathaushalte an.

Die Sammelaktionen finden an zwei Samstagen, dem 1. März und dem 15. März, jeweils von 8:00 bis 13:00 Uhr an verschiedenen Standorten statt. Eine Ausnahme bilden Sand am Main und Zeil am Main, wo abweichende Annahmezeiten gelten.

Wichtige Hinweise:

Die Annahme ist ausschließlich für holzige Gartenabfälle aus privaten innerörtlichen Gärten vorgesehen.

Gewerbliche oder landwirtschaftliche Mengen werden nicht angenommen.

Der maximale Astdurchmesser beträgt 15 cm , Wurzelstöcke werden generell nicht angenommen.

Die Annahmezeiten müssen zwingend eingehalten werden.

Eine umweltfreundliche Alternative bietet die Kompostierung im eigenen Garten. Durch das Häckseln und die gezielte Nutzung in Kompostmieten oder Hochbeeten können Nährstoffe erhalten bleiben und der natürliche Kreislauf geschlossen werden.

Weitere Informationen sind bei der Abfallberatung unter 09521/27-712 erhältlich.

Aidhausen Grüngutplatz Aidhausen, an der Kläranlage Happertshausen Burgpreppach Grüngutannahmestelle zwischen Fitzendorf und Burgpreppach Ebern Ruppach, landwirtschaftlicher Betrieb Harald Krell, Lindenhof Ebelsbach Grüngutannahmestelle, Bahnhofstraße 16 Hofheim i. UFr. Ostheim, zum Streifberg, ehem. Erdaushubdeponie Kirchlauter Pettstadter Grund 1 Königsberg Wertstoffhof, Hellinger Straße 8 Maroldsweisach Allertshausen, Ermershäuser Weg, Betrieb Gerhard Schmidt Wonfurt Kreisabfallzentrum – ehemaliges Thosti Gelände, An der Staatsstraße 2275 Haus Nr. 1, 97539 Wonfurt Oberaurach Unterschleichach, Scheidbergstraße 13, Parkplatz a. d. Radsporthalle Pfarrweisach Junkersdorf, landw. Betrieb Gerd Müller, Hauptstraße 25 Rauhenebrach Untersteinbach, Wertstoffhof, Hauptstr. 34 Sand a. Main Grünschnittsammelstelle neben Wertstoffhof „obere Länge“ von 13:00 bis 15:00 Uhr – nur aus dem Gemeindegebiet – Stettfeld Annahmestelle Betonstraße – nur aus dem Gemeindegebiet – Theres Parkplatz der Maintalhalle, Am Sportzentrum 1, Untertheres Untermerzbach Kompostplatz Untermerzbach – nur aus dem Gemeindegebiet – Zeil a. Main Grünschnittannahmestelle „am Lichtlein“ von 10:00 bis 14:00 Uhr – nur aus dem Gemeindegebiet –