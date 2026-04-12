Probealarm am Samstag: Sirenentest im Landkreis Haßberge
HASSFURT / LANDKREIS HASSBERGE – Am Samstag, den 11. April 2026, wird es in weiten Teilen des Landkreises laut. Das Landratsamt Haßberge führt in Abstimmung mit der Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt einen Probebetrieb der Feuerwehrsirenen durch, um die Funktionsfähigkeit der Alarmierungssysteme sicherzustellen.
Der Test findet pünktlich um 11:45 Uhr in den Inspektionsbezirken I und II statt. Das Sirenensignal für die Feuerwehralarmierung hat eine Dauer von einer Minute und wird während dieses Zeitraums zweimal unterbrochen.
Betroffene Kommunen
Vom Probealarm sind die Feuerwehren in folgenden Städten und Gemeinden betroffen:
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Bezirk I: Stadt Ebern sowie die Gemeinden Pfarrweisach, Rentweinsdorf und Untermerzbach.
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Bezirk II: Stadt Hofheim, die Gemeinden Aidhausen, Bundorf, Ermershausen und Riedbach sowie die Märkte Burgpreppach und Maroldsweisach.
Solche regelmäßigen Tests sind notwendig, um im Ernstfall eine zuverlässige Alarmierung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu gewährleisten und technische Defekte frühzeitig zu erkennen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Signale zur genannten Zeit zur Kenntnis zu nehmen, ein Eingreifen oder Notruf ist nicht erforderlich.
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