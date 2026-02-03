Problemmüllsammlung im Frühjahr 2026

LANDKREIS SCHWEINFURT – Ab Montag, den 9. März 2026, tourt das „Giftmobil“ wieder durch den Landkreis Schweinfurt, um gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten fachgerecht zu entsorgen. Die genauen Annahmetermine für deinen Wohnort kannst du ab sofort im aktuellen Abfallkalender, über die Abfall-App oder auf der Homepage des Landratsamtes einsehen.

Du kannst am Sammelfahrzeug eine Vielzahl von Stoffen in haushaltsüblichen Mengen kostenfrei abgeben, darunter Energiesparlampen, Haushaltsbatterien, Garten- und Heimwerkerchemikalien sowie kleine Elektrogeräte bis zu einer Kantenlänge von 20 cm. Auch Speiseöle werden zur Verwertung kostenlos entgegengenommen, während für altes Motorenöl aufgrund der Rücknahmepflicht des Handels eine Gebühr von etwa 1,00 Euro pro Liter anfällt.

Bitte achte darauf, dass bestimmte Abfälle wie Altmedikamente, eingetrocknete Farbreste oder leere Wandfarbeimer nicht zum Problemmüll zählen und über die Restmülltonne oder die Wertstoffsammlung entsorgt werden müssen. Für größere Elektrogeräte steht dir wie gewohnt die Sperrmüllabholung oder die Abgabe am Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle sowie an der Kompostanlage Gerolzhofen zur Verfügung.

Das könnte Dich auch interessieren: Günstig und saugstark: Power-Akku-Staubsauger - Maximale Saugkraft für dein sauberes Zuhause Mit beeindruckenden 45.000 Pa Saugkraft und einem 550W starken Motor sagst du Schmutz, Staub und hartnäckigen Tierhaaren auf jeder Oberfläche den Kampf an. Dieser kabellose Staubsauger bietet dir zum sagenhaft günstigen Preis bis zu 65 Minuten Laufzeit und ein smartes Display, damit du die Reinigung Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d