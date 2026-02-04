Problemmüllsammlung im Frühjahr 2026

LANDKREIS SCHWEINFURT – Ab Montag, den 9. März 2026, tourt das „Giftmobil“ wieder durch den Landkreis Schweinfurt, um gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten fachgerecht zu entsorgen. Die genauen Annahmetermine für deinen Wohnort kannst du ab sofort im aktuellen Abfallkalender, über die Abfall-App oder auf der Homepage des Landratsamtes einsehen.

Du kannst am Sammelfahrzeug eine Vielzahl von Stoffen in haushaltsüblichen Mengen kostenfrei abgeben, darunter Energiesparlampen, Haushaltsbatterien, Garten- und Heimwerkerchemikalien sowie kleine Elektrogeräte bis zu einer Kantenlänge von 20 cm. Auch Speiseöle werden zur Verwertung kostenlos entgegengenommen, während für altes Motorenöl aufgrund der Rücknahmepflicht des Handels eine Gebühr von etwa 1,00 Euro pro Liter anfällt.

Bitte achte darauf, dass bestimmte Abfälle wie Altmedikamente, eingetrocknete Farbreste oder leere Wandfarbeimer nicht zum Problemmüll zählen und über die Restmülltonne oder die Wertstoffsammlung entsorgt werden müssen. Für größere Elektrogeräte steht dir wie gewohnt die Sperrmüllabholung oder die Abgabe am Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle sowie an der Kompostanlage Gerolzhofen zur Verfügung.

Das könnte Dich auch interessieren: DIE MUSST DU HABEN: Adidas Unisex Adilette Aqua-Slides – Sportstimmung trifft auf Livestyle Hol dir den ultimativen Klassiker für dein Badevergnügen und deine Freizeit direkt nach Hause. Die adidas Unisex Adilette Aqua Slides vereinen funktionales Design mit dem ikonischen Style der drei Streifen und bieten dir nach dem Sport oder im Alltag genau die Entspannung, die deine Füße verdienen. Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter