Problemmüllsammlung im Herbst 2025
19LANDKREIS SCHWEINFURT – Die diesjährige Herbstproblemmüllsammlung im Landkreis Schweinfurt startet am Samstag, den 20. September 2025. Bürgerinnen und Bürger können an den Haltestellen des sogenannten „Giftmobils“ in haushaltsüblichen Mengen eine Vielzahl von Problemabfällen kostenlos abgeben. Die genauen Termine für jeden Ort sind im Abfallkalender sowie auf der Homepage des Landratsamtes oder in der Abfall-App zu finden.
Zu den kostenfrei angenommenen Stoffen zählen unter anderem Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Batterien und Akkus, Gartenchemikalien, Reinigungsmittel, Lacke und Pinselreiniger. Auch quecksilberhaltige Thermometer, Spraydosen mit Resten sowie Problemabfälle rund ums Auto wie Ölfilter können abgegeben werden. Elektrokleingeräte mit einer Kantenlänge von bis zu 20 cm, wie Handys oder Uhren, werden ebenfalls angenommen. Altes Speiseöl wird zur Verwertung kostenfrei angenommen.
Einige Abfälle sind jedoch von der Sammlung ausgeschlossen. Dazu gehören Altmedikamente, Reste von Dispersionsfarbe, leere Ölbehälter mit anhaftenden Resten sowie ausgehärtete Farb- und Kleberreste – diese gehören in die Restmülltonne. Altöl von Motoren und Getrieben wird nur gegen eine Gebühr von rund 1,00 Euro pro Liter angenommen, da es beim Kauf von Neuöl kostenlos vom Handel zurückgenommen werden muss.
Zusätzlich zur mobilen Sammlung gibt es ganzjährige Annahmestellen am Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) Rothmühle und an der Kompostanlage Gerolzhofen. Die Annahme ist hier auf haushaltsübliche Mengen bis 25 kg begrenzt und findet in der Regel in der ersten Woche des Monats statt. Die nächsten Termine für die stationäre Sammlung sind:
- AWZ Rothmühle:
- Donnerstag, 09.10.2025, 16 bis 18 Uhr
- Samstag, 08.11.2025, 9 bis 11 Uhr
- Samstag, 06.12.2025, 9 bis 11 Uhr
- Kompostanlage Gerolzhofen:
- Freitag, 10.10.2025, 14 bis 16 Uhr
- Samstag, 08.11.2025, 12:30 bis 14 Uhr
- Samstag, 06.12.2025, 12:30 bis 14 Uhr
Weitere Informationen zur Problemmüllsammlung erhalten Sie bei der Abfallberatung im Landratsamt Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/55-546 oder per E-Mail an abfallberatung@lrasw.de.
