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Problemstoffe sicher entsorgen: Giftmobiltour startet im Mai

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Problemstoffe sicher entsorgen: Giftmobiltour startet im Mai
Symbolfoto: 2fly4
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BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Abfälle, die im Alltag anfallen, können bei unsachgemäßer Entsorgung erhebliche Risiken für Mensch und Umwelt bergen. Um eine sichere Abgabe zu gewährleisten, organisiert das Kommunalunternehmen (KU) im Mai 2026 wieder die mobile Sammlung gefährlicher Abfälle an den Wertstoffhöfen des Landkreises.

Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, Problemstoffe in haushaltsüblichen Kleinmengen direkt beim Giftmobil abzugeben. Zur Orientierung dienen dabei vor allem die Gefahrensymbole auf den Etiketten. Grundsätzlich gilt: Unbekannte Substanzen oder Behälter ohne Kennzeichnung sollten keinesfalls durch Riechen oder Schmecken geprüft, sondern direkt dem Fachpersonal am Giftmobil übergeben werden. Um chemische Reaktionen zu vermeiden, dürfen Stoffe niemals miteinander vermischt werden.

Was gehört zum Giftmobil?

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Zu den gefährlichen Abfällen zählen unter anderem:

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  • Chemikalien: Aceton, Bleichmittel, Säuren und Laugen.

  • Schutzmittel: Insektizide, Holzschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel sowie Düngemittel.

  • Werkstatt & Haushalt: Farben, Lacke, Frostschutzmittel, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

  • Sonderabfälle: Thermometer und Pulverfeuerlöscher.

Wichtiger Hinweis: Motor- und Getriebeöle können regulär an den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Gasflaschen müssen hingegen über den Fachhandel zurückgegeben werden.

Termine und dauerhafte Abgabemöglichkeiten

Die genauen Standzeiten des Giftmobils an den jeweiligen Wertstoffhöfen für die Frühjahrstour im Mai können dem Abfuhrkalender, der App „Abfall-Scout“ oder der Website entnommen werden. Eine zweite Tour ist für November 2026 geplant.

Wer die mobilen Termine nicht wahrnehmen kann, hat ganzjährig die Möglichkeit, Problemabfälle an der Annahmestelle im Abfallwirtschaftszentrum Wirmsthal abzugeben:

  • Mittwochs: 09:00 bis 15:30 Uhr

  • Jeder 1. Samstag im Monat: 09:00 bis 14:00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.abfall-scout.de

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