Prof. Dr. Detlef Meyer nach fast zwei Jahrzehnten am Leopoldina-Krankenhaus verabschiedet

SCHWEINFURT – Nach mehr als 19 Jahren als Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie ist Prof. Dr. Detlef Meyer am Leopoldina-Krankenhaus feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, Kolleginnen und Kollegen, die Krankenhausleitung sowie Oberbürgermeister Ralf Hofmann würdigten sein langjähriges Engagement für das Krankenhaus, die Patientinnen und Patienten sowie die Region.

Prof. Meyer trat am 1. April 2007 seinen Dienst als Chefarzt am Leopoldina-Krankenhaus an. In den vergangenen Jahren entwickelte er die Chirurgische Klinik sowohl fachlich als auch strukturell kontinuierlich weiter. Unter seiner Leitung wurden moderne Behandlungsmethoden von der minimalinvasiven bis zur roboterassistierten Chirurgie eingeführt.

Auch die Entwicklung des Darmkrebszentrums, des Pankreaszentrums sowie die Weiterentwicklung des Onkologischen Zentrums sind eng mit seiner Arbeit verbunden.

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Geschäftsführer Jürgen Winter dankte Prof. Meyer für seinen Einsatz und seine prägende Rolle am Leopoldina-Krankenhaus. Er würdigte insbesondere den Aufbau einer leistungsfähigen Klinik sowie die Fähigkeit, Mitarbeitende auf diesem Weg mitzunehmen.

Oberbürgermeister Ralf Hofmann bezeichnete das Leopoldina-Krankenhaus als wichtigen Leuchtturm im Gesundheitswesen und betonte dessen Bedeutung für Schweinfurt und die Region. Besonders hob er die Persönlichkeit von Prof. Meyer hervor: seine Kommunikation auf Augenhöhe, seinen respektvollen Umgang sowie seine Verlässlichkeit und Besonnenheit.

In seiner Laudatio würdigte Prof. Dr. Hans-Ulrich Völker, Chefarzt der Pathologie und stellvertretender Ärztlicher Direktor, vor allem die menschliche Haltung des scheidenden Chefarztes. Für Prof. Meyer sei der Patient stets ein Mensch gewesen, der nicht nur medizinische Behandlung, sondern auch Zuwendung benötige.

Auch ehemalige und aktuelle Weggefährten richteten persönliche Worte an Prof. Meyer. Dr. Jessica Körber, ehemalige Leitende Oberärztin der Chirurgischen Klinik, betonte, dass er nicht nur Strukturen und Zentren aufgebaut, sondern vor allem Menschen gefördert und ihnen Vertrauen sowie Verantwortung übertragen habe. Der aktuelle Leitende Oberarzt Ulf Sauer würdigte die Zusammenarbeit mit Prof. Meyer als besonders wertvoll und bezeichnete ihn als Vorbild für sein Team.

Prof. Meyer verabschiedete sich mit Dank von der „Leo-Familie“. Er würdigte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem gesamten Team, der Geschäftsführung und den Chefarztkolleginnen und -kollegen. Besonders dankte er dafür, in die Auswahl seiner Nachfolge eingebunden worden zu sein.

Mit Privatdozentin Dr. Judith Sporn wurde nach seinen Worten eine Nachfolgerin gefunden, die durch fachliche Expertise sowie Team- und Patientenorientierung überzeugt. Die „Leo-Familie“ bezeichnete Prof. Meyer als besonderen Schatz und appellierte daran, diese Gemeinschaft auch künftig zu bewahren.