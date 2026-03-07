Programm des 104. Deutschen Katholikentags in Würzburg vorgestellt
WÜRZBURG – Vom 13. bis 17. Mai 2026 findet der 104. Deutsche Katholikentag unter dem Leitwort „Hab Mut, steh auf!“ statt, der von ZdK-Präsidentin Dr. Irme Stetter-Karp als großes Demokratie-Förderprojekt und Ort gelebter Kirche bezeichnet wurde. Das Programm umfasst rund 900 Veranstaltungen in der Innenstadt, die Themen aus Politik, Kultur und Spiritualität abdecken und mit einer Eröffnungsfeier auf dem Residenzplatz in Anwesenheit des Bundespräsidenten starten.
Bischof Dr. Franz Jung hob besonders den „Abend der Begegnung“ hervor, bei dem sich die neun Dekanate des Bistums an verschiedenen Plätzen der Stadt präsentieren. Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf der sozialraumorientierten Pastoral sowie der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes im Zentrum Bibel und Spiritualität. Generalsekretär Marc Frings betonte zudem die unverzichtbare Rolle des Ehrenamts, durch das der Katholikentag zu einem Kraftort für die Kirche und die Gesellschaft werde.
Sowohl der Eröffnungsgottesdienst an Christi Himmelfahrt als auch der Schlussgottesdienst am Sonntag werden live vom Residenzplatz übertragen. Weitere Informationen zum detaillierten Programm und zur Anmeldung findest du unter
