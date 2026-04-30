Programm im Kulturhaus Stattbahnhof: Das erwartet Sie im Mai
SCHWEINFURT – Das Kulturhaus Stattbahnhof präsentiert für den Wonnemonat Mai ein dicht gedrängtes Programm. Von hochklassigen Tribute-Shows und Newcomer-Festivals bis hin zum großen Geburtstagsfest im Biergarten bietet die Location in der Alten Bahnhofstraße eine breite Palette für Musikbegeisterte und Kulturliebhaber.
Der Monat startet direkt mit einem Highlight für Heavy-Metal-Fans: Am 2. Mai bringen „Metakilla“ die Klassiker von Metallica auf die Bühne, während im kleinen Saal Techno-Fans bei „Konnekkt“ auf ihre Kosten kommen. Am darauffolgenden Wochenende, dem 9. Mai, steht das „First Act Night“-Festival im Fokus, bei dem sechs junge Bands aus der Region – von Hardcore bis „Hochzeitspunk“ – um die Gunst von Jury und Publikum spielen.
Internationale Acts und düstere Klänge
In der Monatsmitte wird es international und vielfältig:
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16. Mai: Die US-Band „Broadside“ bringt Pop-Rock-Energie in den großen Saal, während im kleinen Saal „Lorning“ und „Tears & Denial“ mit Dark-Wave und Elektro-Punk für eine düstere Atmosphäre sorgen.
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17. Mai: Stattbahnhof Geburtstagsfest. Ab 14:00 Uhr wird im Biergarten gefeiert – mit Kinderprogramm, Tombola und Live-DJing. Den Abschluss bildet die „Early-Show“ der kanadischen Punk-Band „Puffer“ um 18:30 Uhr.
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21. Mai: Mit den „Mad Caddies“ aus Kalifornien zieht eine Mischung aus Ska, Punk und Reggae in den Stattbahnhof ein.
Kult-Events und Premieren zum Monatsabschluss
Neben den Konzerten bietet der Stattbahnhof bewährte Unterhaltung in der Kneipe. Am 22. Mai findet der beliebte Bingo-Abend statt, bei dem in sieben Runden um kuriose Preise gespielt wird. Am 23. Mai treffen bei „Kojak vs. RzR“ druckvoller Live-Rock auf zeitlose Alltime-Classics vom Plattenteller.
Den Abschluss bildet am 30. Mai eine Premiere: Der nigerianische Musiker Stanleybeatz präsentiert sein Debüt „The night before the war“ und bringt zusammen mit weiteren Gästen einen Mix aus Hip-Hop, Afrobeats und Amapiano nach Schweinfurt.
Vorverkauf und Tickets:
Eintrittskarten für die Konzerte sind in der Schweinfurter Tourist-Info, der Collibri Buchhandlung sowie bei weiteren Vorverkaufsstellen in der Region (Hofheim, Haßfurt, Volkach, Gerolzhofen) und online erhältlich.
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Website: www.stattbahnhof.de
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Telefon: 09721 513600 (Tourist-Info Schweinfurt)
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