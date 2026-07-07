Programmpunkte für „1 Stunde Kultur 2026“ in Bad Kissingen können noch gemeldet werden

BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Kultur in ihrer ganzen Vielfalt erleben: Am 26. September findet die dritte Auflage des Formats „1 Stunde Kultur“ im gesamten Landkreis Bad Kissingen statt. Noch bis dahin können Akteure aus allen Kulturbereichen ihre Beiträge anmelden und die kulturelle Vielfalt der Region präsentieren.

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren lädt der Landkreis Bad Kissingen erneut dazu ein, mit unterschiedlichen Formaten Teil des Aktionstages zu werden. Ob Vereine, Gruppen, Einzelpersonen oder kulturelle Einrichtungen – alle Interessierten sind eingeladen, sich mit eigenen Ideen zu beteiligen.

Bei der aktuellen Ausgabe gibt es eine Neuerung: Unter dem Motto „rund um die Uhr“ können Veranstaltungen zwischen 09:00 und 21:00 Uhr gemeldet werden. Die Beiträge sollen etwa eine Stunde dauern und können an unterschiedlichen Orten im Landkreis stattfinden.

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Erste Programmpunkte sind bereits angemeldet. Dazu gehören unter anderem Atelierbesuche, heimatgeschichtliche Führungen, Konzerte in Höfen und am Himmelsschauplatz, eine Mitsingaktion im Park sowie eine offene Probe einer Musikkapelle auf einem Spielplatz. Weitere Kulturschaffende bereiten derzeit ihre Beiträge vor.

Wer mit einer Veranstaltung teilnehmen möchte, kann seinen Programmpunkt noch melden. Weitere Informationen zum Format sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.kultur-kg.de/1stundekultur oder beim Projektmanagement Kultur des Landkreises Bad Kissingen unter felix.gantner@kg.de sowie telefonisch unter 0971 801-5170.