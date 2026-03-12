Projekt „Blue Swan“: Schweinfurt bewirbt sich als Standort für KI-Gigafactory
SCHWEINFURT IN DER STADT SCHWEINFURT – Mit einem hochkarätig besetzten Workshop im Schweinfurter Rathaus hat die Region am Mittwoch, 11. März, ihre Ambitionen als Standort für eine europäische „AI Gigafactory“ untermauert. Unter dem Projektnamen „Blue Swan“ bewirbt sich der Freistaat Bayern bei der EU-Kommission, wobei das Areal der Conn Barracks als idealer Standort für ein großflächiges Rechenzentrum im Fokus steht.
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der persönlich an der Veranstaltung teilnahm, betonte die zentrale Bedeutung leistungsfähiger Rechenzentren für die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft und Industrie. Die geplante Anlage soll das Rückgrat für Anwendungen in den Bereichen Robotik, Mobilität, Gesundheit und Produktion bilden. In Facharbeitsgruppen entwickelten Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft konkrete Anwendungsszenarien, um die Bedarfe für den Mittelstand und die Forschung präzise zu definieren.
Die Region Schweinfurt sieht sich für dieses zukunftsweisende Großprojekt bestens gerüstet. Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Landrat Florian Töpper verwiesen auf die hervorragende Verkehrsanbindung sowie die leistungsstarke Netzinfrastruktur mit den nahegelegenen Umspannwerken als entscheidende Standortvorteile. Die finale Bewerbung wird eingereicht, sobald die EU-Kommission den entsprechenden Förderaufruf in den kommenden Wochen veröffentlicht.
Offen bleibt die Frage: Entstehen genügend Arbeitsplätze für die Region Schweinfurt, wenn eine solche Anlage mit nur wenigen Mitarbeitern bedient werden kann? Man kann davon ausgehen, dass dies nur durch Synergien mit anderen Unternehmen der Region stattfinden könnte. Ob diese vorhanden sind oder entstehen, das muss sich ggf. erst zeigen. Ein Selbstläufer wie dies die Politik erhofft, wird das sicher nicht für die gebeutelte Region.
