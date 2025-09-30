Projekt der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt ausgezeichnet
SCHWEINFURT – Die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt sind für ihr Projekt der Peer-Beratung mit dem Vinzenzpreis des Caritasverbandes für die Diözese Würzburg ausgezeichnet worden. Die Gruppe belegte den mit 1.500 Euro dotierten zweiten Platz. Bei der 2018 ins Leben gerufenen Peer-Beratung beraten Menschen mit Lernschwierigkeiten andere Betroffene zu lebenspraktischen Themen wie Arbeit, Wohnen, Partnerschaft und Freizeit.
Die Preisverleihung fand nach einem Festgottesdienst im Kitzinger Dekanatszentrum statt und bildete einen Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Vinzenztag, der in diesem Jahr anlässlich des 50-jährigen Bestehens des örtlichen Caritasverbandes in Kitzingen begangen wurde.
Christiane Holtmann, Referentin für Sozialpastoral, betonte, dass die Peer-Beratung den Grundsatz des Heiligen Vinzenz von Paul erfülle, Hilfe müsse auf Augenhöhe stattfinden. Die ehrenamtlichen Peer-Berater durchlaufen eine umfassende Schulung und können sich aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrung gut in ihr Gegenüber hineinversetzen. „Sie wissen, was es heißt, Schwierigkeiten zu meistern, die nicht jeder nachvollziehen kann“, so Holtmann.
Rita Weber, Leiterin der Offenen Hilfen, freute sich über die Wertschätzung für die ehrenamtlich tätigen Berater und unterstrich: „Auch Menschen mit Behinderung können ehrenamtlich tätig sein.“
Der erste Platz des Vinzenzpreises ging an die „Sozialpaten für Kitzingen und Umgebung“. Den dritten Platz teilten sich der Helferkreis „Migration“ des Caritasverbandes Main-Spessart und das „Offene Haus an Heiligabend“ des Caritasverbandes Miltenberg.
