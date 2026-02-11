Auto IU

Projekt KIPS: Universitätsklinikum Würzburg entwickelt KI-basierte Patientensimulation

Projekt KIPS: Universitätsklinikum Würzburg entwickelt KI-basierte Patientensimulation
Im Projekt KIPS führen Studierende die Gespräche vor einem PC, Tablet oder Smartphone mit virtuellen Patientinnen und Patienten, die den Eindruck erwecken, per Video zugeschaltet zu sein. ©Projekt KIPS / Alexander Zamzow
WÜRZBURG / HEILBRONN / BERN – Das Universitätsklinikum Würzburg startet in Kooperation mit der TU München und dem Inselspital Bern das innovative Projekt „KIPS“, um die medizinische Ausbildung durch KI-basierte Patientensimulationen zu modernisieren. Ziel ist die Entwicklung einer skalierbaren Trainingsplattform auf Basis von Large Language Models (LLMs), mit der Studierende ihre Kommunikationsfähigkeiten und klinische Entscheidungsfindung realitätsnah trainieren können.

Das Vorhaben ist eine direkte Weiterentwicklung eines Prototyps, der beim Healthcare-Hackathon im März 2025 in Würzburg entstand. Mithilfe modernster Spracherkennung und modifizierter KI-Modelle wird ein Gespräch auf verbaler Ebene simuliert, das dem Austausch mit echten Schauspielpatienten sehr nahekommt.

Bisherige Trainings mit menschlichen Darstellern sind zwar effektiv für das Erlernen von Empathie und professioneller Gesprächsführung, jedoch kostenintensiv und in der Verfügbarkeit begrenzt. Laut Prof. Dr. Sarah König, Leiterin des Instituts für Medizinische Lehre am UKW, schließt die neue Plattform diese Lücke und ermöglicht es Studierenden erstmals, systematisch und ortsunabhängig echte Gespräche mit virtuellen Patienten zu führen.

