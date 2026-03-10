Projekt Summende Dörfer: Forschungsteam startet mit Messungen in der Region
WÜRZBURG UND BISCHOFSHEIM IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Im Projekt „Summende Dörfer“ der Universität Würzburg und des Biodiversitätszentrums Rhön beginnt nach der Schneeschmelze die neue Forschungsphase zur Insektenvielfalt. Das Forscher-Team baut derzeit in 40 teilnehmenden Dörfern in der Rhön und in Mainfranken die ersten Messgeräte auf, um insbesondere die Situation der Wildbienen zu untersuchen.
Untersucht werden dabei fünf typische Lebensräume wie Grünflächen, Brachflächen, Haus- und Bauerngärten, Friedhöfe sowie angelegte Blumenbeete. Zum Einsatz kommen neben Keschern auch spezielle Erfassungsgeräte wie Farbschalen zur Beobachtung der Insektenaktivität, Eklektor-Fallen für bodenlebende Insekten sowie Geräte zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit. Diese kleinen „Zelte“ und bunten Schüsseln werden bis Ende Oktober in den Dörfern zu sehen sein.
Projektleiterin Dr. Fabienne Maihoff bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Geräte nicht anzufassen, um die Datenerhebung nicht zu gefährden, lädt jedoch ausdrücklich zum Beobachten der Forschung vor der Haustür ein. Die gesammelten Daten werden anschließend mit Ergebnissen aus den Vorjahren verglichen, um Veränderungen in der Insektengemeinschaft nachzuvollziehen und den Erfolg von Fördermaßnahmen zu bewerten.
