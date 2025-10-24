Auto IU

Prokurist Michael Radler beendet aktive Tätigkeit bei SWG

24. Oktober 2025Letztes Update 24. Oktober 2025
Oberbürgermeister Sebastian Remelé, Michael Radler, Anette Radler, Alexander Förster - Foto: Marc Hanson
Sparkasse

SCHWEINFURT – Michael Radler, Geschäftsbereichsleiter Immobilienmanagement und Prokurist der Stadt- und Wohnbau GmbH (SWG), wurde am 1. Oktober 2025 nach 36 Jahren aktiver Tätigkeit in die passive Phase der Altersteilzeit verabschiedet. Die Feier fand im Kolping Hotel Schweinfurt statt.

Oberbürgermeister Sebastian Remelé, Mitglieder des Aufsichtsrats, Geschäftsführer Alexander Förster und Kollegen würdigten Radlers langjähriges Engagement, das 1989 als Sachbearbeiter bei der damaligen WAG begann.

OB Remelé hob Radlers Eigenschaften hervor: „Er zeichnete sich dadurch aus, dass er immer ein offenes Ohr für andere hatte, zuverlässig, lösungsorientiert arbeitete und vor allem ein großes Herz für die Stadt Schweinfurt hat.“

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr

Geschäftsführer Alexander Förster betonte, dass Michael Radler maßgebend an der Stadtentwicklung in Schweinfurt mitgewirkt habe. Zu den wichtigsten Projekten, die er begleitete, zählen:

Krapfenschmaus 2025
Dein Ding
  • Bau des Hauptzollamts
  • Gesundheitspark
  • Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
  • Quartierseingang im neuen Stadtteil Bellevue

In seiner Dankesrede blickte Radler auf die erfolgreiche, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen zurück.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

24. Oktober 2025Letztes Update 24. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)