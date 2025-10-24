Prokurist Michael Radler beendet aktive Tätigkeit bei SWG
SCHWEINFURT – Michael Radler, Geschäftsbereichsleiter Immobilienmanagement und Prokurist der Stadt- und Wohnbau GmbH (SWG), wurde am 1. Oktober 2025 nach 36 Jahren aktiver Tätigkeit in die passive Phase der Altersteilzeit verabschiedet. Die Feier fand im Kolping Hotel Schweinfurt statt.
Oberbürgermeister Sebastian Remelé, Mitglieder des Aufsichtsrats, Geschäftsführer Alexander Förster und Kollegen würdigten Radlers langjähriges Engagement, das 1989 als Sachbearbeiter bei der damaligen WAG begann.
OB Remelé hob Radlers Eigenschaften hervor: „Er zeichnete sich dadurch aus, dass er immer ein offenes Ohr für andere hatte, zuverlässig, lösungsorientiert arbeitete und vor allem ein großes Herz für die Stadt Schweinfurt hat.“
Geschäftsführer Alexander Förster betonte, dass Michael Radler maßgebend an der Stadtentwicklung in Schweinfurt mitgewirkt habe. Zu den wichtigsten Projekten, die er begleitete, zählen:
- Bau des Hauptzollamts
- Gesundheitspark
- Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
- Quartierseingang im neuen Stadtteil Bellevue
In seiner Dankesrede blickte Radler auf die erfolgreiche, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen zurück.
