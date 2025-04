Prost Mahlzeit: 18-Jähriger schlägt Kontrahenten mit Weizenbierglas ins Gesicht – Polizei Ebern sucht Zeugen

EBERN, OT UNTERPREPPACH, LKR. HASSBERGE – Sonntagmorgen kam es in einer Diskothek zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 18 Jahre alten Männern. Für einen der beiden endete diese im Krankenhaus. Die Polizei Ebern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Um 02:30 Uhr, am Sonntagmorgen, kam es in einer Diskothek in der Breitenbachstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 18-Jährigen. Im Verlauf des Streits wurde einer der beiden durch einen Schlag mit einem Weizenbierglas im Bereich des Kopfes verletzt. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt, um im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Schlag mit dem Glas wurde er am Ohr verletzt.

Der 18-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch die Beamten der Polizei Ebern in Gewahrsam genommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt musste der junge Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Beide Beteiligte waren erheblich alkoholisiert.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Die Polizei Ebern führt die Ermittlungen zu diesem Fall und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder sogar Handyaufnahmen der Auseinandersetzung besitzen, sich unter Tel. 09531/924-0 zu melden.