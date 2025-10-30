Prost: Zwei Trunkenheitsfahrten einer 40-Jährigen innerhalb von drei Stunden
KARLSTADT/WÜRZBURG GROMBÜHL – Eine 40-jährige Frau aus Würzburg muss sich wegen mehrfacher Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Frau fiel in Karlstadt zunächst mit unsicherer Fahrweise auf und wurde später in Würzburg erneut fahrend angetroffen, obwohl ihr die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war.
Erster Vorfall in Karlstadt:
Am Mittwochabend, gegen 21:00 Uhr, fiel die 40-Jährige den Beamten der Polizeiinspektion Karlstadt an der ARAL-Tankstelle in der Würzburger Straße auf. Sie fiel augenscheinlich betrunken in ihr Fahrzeug.
- Ein schließlich durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille.
- Die Frau weigerte sich zunächst gegen eine Blutentnahme und musste gefesselt zur Dienststelle gebracht werden.
- Ihr wurde die Fahrerlaubnis sofort entzogen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
Zweiter Vorfall in Würzburg:
Gegen 00:20 Uhr wurde derselbe weiße Hyundai auf der Nordtangente im Bereich der Rimparer Straße in Würzburg-Grombühl durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt festgestellt. Die Dame fuhr in deutlichen Schlangenlinien.
- Die Frau hatte einen Zweitschlüssel für ihr Fahrzeug erlangt und war von Karlstadt nach Würzburg gefahren.
- Ein erneuter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille.
- Die Dame wurde erneut zur Dienststelle gebracht, wo eine zweite Blutentnahme durchgeführt und auch der Zweitschlüssel sichergestellt wurde.
Die 40-Jährige erwartet nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.
