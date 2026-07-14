Protestzug gegen Sozialabbau in Schweinfurt angekündigt

SCHWEINFURT – Die Partei Die Linke ruft für Sonntag, 19. Juli, zu einem Protestzug gegen Sozialabbau und aus ihrer Sicht zunehmende Belastungen breiter Bevölkerungsschichten auf. Die Demonstration beginnt um 13:30 Uhr am Georg-Wichtermann-Platz und führt durch die Schweinfurter Innenstadt.

Im Anschluss ist für 14:30 Uhr eine Kundgebung auf dem Marktplatz geplant. Dort sind Wortbeiträge verschiedener Akteure vorgesehen.

Nach Angaben des Veranstalters richtet sich der Protest gegen die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen im Sozialbereich sowie gegen Maßnahmen, die nach Einschätzung verschiedener Sozialexperten insbesondere Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen belasten. Kritisiert werden unter anderem Einsparungen im Gesundheits- und Pflegebereich, die Abschaffung des Acht-Stunden-Tages sowie geplante Änderungen in der Rentenpolitik.

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Mit der Demonstration soll nach Angaben des Veranstalters ein Zeichen gegen aus seiner Sicht weitreichenden Sozialabbau und für mehr soziale Gerechtigkeit gesetzt werden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich an dem Protestzug und der anschließenden Kundgebung zu beteiligen.