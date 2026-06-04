Prügelei in der Fußgängerzone Würzburg: Zwei Männer gehen in der Eichhornstraße aufeinander los
WÜRZBURG / INNENSTADT – Mitten in der Würzburger Fußgängerzone ist am Dienstagvormittag ein Streit zwischen zwei Männern völlig eskaliert. Die beiden Kontrahenten gingen schließlich auf offener Straße körperlich aufeinander los, zudem soll auch eine Waffe im Spiel gewesen sein. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise von Passanten.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (2. Juni 2026) gegen 11:30 Uhr in der stark frequentierten Eichhornstraße.
Schläge ins Gesicht und Drohung mit Cuttermesser
Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen trafen die beiden Männer im Alter von 20 und 30 Jahren in der Einkaufsstraße aufeinander. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich schnell ein heftiges Wortgefecht, das kurz darauf in eine handfeste Schlägerei ausartete.
Die Bilanz der körperlichen Attacken:
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Einer der Beteiligten erlitt einen schmerzhaften Ellenbogen-Check mitten ins Gesicht.
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Der andere Kontrahent steckte einen wuchtigen Schlag gegen den Hals ein.
Zusätzlich zu den körperlichen Übergriffen nahm die Aggression eine weitere gefährliche Stufe an: Im Verlauf des Handgemenges soll einer der Männer ein Cuttermesser gezückt und sein Gegenüber damit massiv bedroht haben.
Polizei sucht Zeugen in der Innenstadt
Da sich der Vorfall zur besten Sendezeit mitten in der belebten Würzburger Innenstadt abspielte, hoffen die Ermittler darauf, dass unbeteiligte Passanten oder Kunden der umliegenden Geschäfte die Tat beobachtet haben. Die Beamten führen das Verfahren unter anderem wegen Körperverletzung und Bedrohung.
Zeugenaufruf:
Personen, die unabhängige Angaben zum Hergang des Streits oder zu den Handlungen der beiden Männer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.
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