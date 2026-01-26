Psychisch auffällige Person eingewiesen

LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntagnachmittag musste eine psychisch auffällige Person durch die Polizei in eine Fachklinik eingewiesen werden.

Gegen 17:30 Uhr befand sich ein Mann auf der Fahrbahn der Staatsstraße 2315 und gefährdete dadurch mindestens sich selbst. Bereits zuvor war der Mann im Stadtgebiet durch auffälliges Verhalten in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Polizeibeamte trafen ihn schließlich an der Staatsstraße auf Höhe Rodenbach an und brachten ihn aus dem Gefahrenbereich.

Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der amtsbekannte Mann in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Die weiteren Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit den zuständigen Stellen.