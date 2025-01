Psychisch belastete Person sorgt für Polizeieinsatz und Straßensperrung

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein 53-jähriger Mann sorgte am frühen Donnerstagmorgen für einen Großeinsatz der Aschaffenburger Polizei.

Aufgrund einer möglichen Eigengefährdung und Hinweisen auf eine bewaffnete Situation wurde der Bereich um den Einsatzort vorsorglich weiträumig abgesperrt. Der Mann wurde schließlich ohne Widerstand in Gewahrsam genommen und in eine Klinik eingewiesen.

Gegen 05:30 Uhr verständigten Angehörige die Polizei über eine akute Eigengefährdung des Mannes, der sich in seinem Wohnwagen auf einem unbebauten Grundstück in der Obernburger Straße befand. Trotz anfänglich schwieriger Kontaktaufnahme gelang es den Beamten im weiteren Einsatzverlauf, mit dem 53-Jährigen zu kommunizieren. Er zeigte sich mehrfach vor seinem Wohnwagen, was jedoch die Einschätzung einer erheblichen Eigengefährdung nicht ausschließen ließ.

Zusätzliche Gefahren ergaben sich durch Hinweise auf eine möglicherweise explosionsgefährliche Gasflasche im Wohnwagen. Die Polizei sperrte das umliegende Gebiet vorsorglich ab, bevor der Mann gegen 07:00 Uhr freiwillig den Beamten übergeben wurde. Er wurde anschließend in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Zur Klärung der Situation um die Gasflasche wurden Spezialkräfte der Technischen Sondergruppe (TSG) des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen. Die Absperrmaßnahmen bleiben voraussichtlich bis mindestens 13:00 Uhr bestehen, während die Fachkräfte den Wohnwagen untersuchen.