Psychisch belasteter Mann greift Nachbarin an – Dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Am Montagabend kam es zu einem körperlichen Angriff eines 44-Jährigen auf seine 86-jährige Nachbarin, die dabei schwere Verletzungen erlitt. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Dienstag die dauerhafte Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik an.

Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, verschaffte sich ein 44-jähriger Deutscher am Montag, gegen 19:00 Uhr, Zutritt zur Wohnung seiner 86-jährigen, deutschen Nachbarin in der Mergentheimer Straße. Dort griff er die Frau unvermittelt an, die mehrere Knochenbrüche im Bereich des Gesichts, des Oberkörpers und des rechten Armes erlitt. Über einen installierten Hausnotruf konnte die 86-Jährige den Rettungsdienst verständigen und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer konnte noch vor Ort von der Würzburger Polizei vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte umfangreich Spuren.

In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, wurde der Tatverdächtige auf deren Anordnung am Dienstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl und der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.