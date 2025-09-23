Psychisch belasteter Mann hantiert mit Pyrotechnik
WÜRZBURG – Ein größerer Polizeieinsatz hat am Sonntagabend in Würzburg-Lindleinsmühle für Aufsehen gesorgt. Ein 41-jähriger Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, hantierte aus seiner Wohnung heraus mit Pyrotechnik und einer Schreckschusspistole. Er wurde von der Polizei und weiteren Spezialkräften festgenommen.
Gegen 18 Uhr meldeten mehrere Anwohner Knallgeräusche und Böllerexplosionen aus einer Wohnung in der Straße Am Schwarzenberg. Da der Mann nicht auf Kontaktversuche der Beamten reagierte, wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 41-Jährige heftigen Widerstand. In seiner Wohnung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe sowie weitere pyrotechnische Gegenstände, die alle sichergestellt wurden.
Der Mann wurde medizinisch versorgt und anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht. Gegen ihn wurden mehrere Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz.
