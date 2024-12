Psychisch belasteter Mann löst Polizeieinsatz aus

ZELL A.MAIN / LKR. WÜRZBURG – Ein größerer Polizeieinsatz fand am Freitagmittag im Ortsbereich von Zell am Main statt, nachdem ein psychisch belasteter Mann in einer Wohnung gedroht hatte, sich mit einem Messer zu verletzen. Die Polizei konnte die Situation kontrollieren und den Mann in ein Bezirkskrankenhaus einweisen.

Einsatzbeginn und Maßnahmen

Gegen 11:45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein Notruf ein. Darin wurde gemeldet, dass sich der Mann mit einem Messer selbst verletzen wolle. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land rückte daraufhin gemeinsam mit Unterstützungskräften zum Einsatzort am Rathausplatz aus. Der Mann befand sich allein in der verschlossenen Wohnung, während die Polizei umfassende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einleitete.

Zugriff und Unterbringung

Gegen 13:00 Uhr griffen Beamte der Zentralen Einsatzdienste Würzburg ein. Der Mann konnte in der Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Keine Verletzten oder Straftaten

Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt, und es kam zu keinerlei strafrechtlich relevanten Handlungen. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Öffentlichkeit.