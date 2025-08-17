Psychisch Belasteter sorgt für Polizeieinsatz – 58-Jähriger in Bezirkskrankenhaus

RIMPAR, LKR. WÜRZBURG – Am Freitagabend sorgte ein psychisch belasteter 58-Jähriger für einen Einsatz mehrerer Polizeistreifen. Der Mann konnte festgenommen werden. Eine Gefahr für Außenstehende bestand nicht.

Gegen etwa 20:30 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken mehrere Anrufe von Verkehrsteilnehmern ein, dass ein älterer Mann am Ortseingang auf der Straße stehen würde. Der Mann hätte ein Messer in der Hand und würde damit Wurfbewegungen in Richtung der vorbeifahrenden Fahrzeuge machen.

Bei Eintreffen der ersten Streifen rannte der Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, auf ein angrenzendes Feld und versuchte zu flüchten. Dort konnte er letztendlich durch die Beamten überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Er blieb ebenso wie die eingesetzten Beamten unverletzt.

Der 58-Jährige wurde in der Folge in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Zu Straftaten oder einer Gefahr für Außenstehende ist es nicht gekommen.