Pünktlich zum Festakt bricht die Sonne durch: Bad Kissinger Terrassenschwimmbad nach Sanierung wiedereröffnet
BAD KISSINGEN – Die Geschichte wiederholt sich manchmal doch: Als am 30. Mai 1953 der Grundstein für das Bad Kissinger Terrassenschwimmbad gelegt wurde, trotzten die Bürger dem strömenden Regen – bis pünktlich zum Richtfest die ersten Sonnenstrahlen durchbrachen. Fast auf den Tag genau 73 Jahre später bot sich den Gästen am Freitag, den 15. Mai 2026, dasselbe Bild. Nach Hagel, Kälte und Dauerregen am Morgen vertrieb pünktlich zum feierlichen Festakt die Sonne die Wolken über dem Finsterberg. Ein symbolischer Startschuss für das generalsanierte Freibad, das ab sofort zurück im Leben der Stadt ist.
Zwei Jahre lang war das tief in der Stadtgeschichte verankerte Bad eine Großbaustelle. Nun erstrahlt das geschichtsträchtige Areal, das einst mit Unterstützung der US-Amerikaner für 1,2 Millionen Mark erbaut worden war, in neuem Glanz.
Punktlandung: Sanierung voll im Zeit- und Kostenrahmen
Zuletzt war der Sanierungsbedarf am Finsterberg unübersehbar: Die Technik war veraltet, die Becken rissig und der markante Sprungturm wies im Jahr 2023 statische Mängel auf. Nachdem bereits in den Jahren 2017 bis 2019 der Nichtschwimmerbereich modernisiert worden war, folgte von 2024 bis Mai 2026 der zweite, große Bauabschnitt.
Vom komplett erneuerten Schwimmerbecken über das Eingangsgebäude bis hin zur hochmodernen Filtertechnik und dem Sprungturm wurde das gesamte Gelände auf den neuesten Stand gebracht. Rund acht Millionen Euro investierte die Stadt Bad Kissingen gemeinsam mit dem Bund und dem Freistaat Bayern in das Großprojekt. Die erfreuliche Nachricht für die Steuerzahler: Sowohl der Zeitplan als auch der Kostenrahmen wurden exakt eingehalten.
Oberbürgermeister fordert: „Schwimmbäder müssen Pflichtaufgabe werden“
In seiner Eröffnungsrede betonte Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel, warum die Stadt trotz der enormen Kosten an dem Freibad festgehalten hat. Bislang gelten Bäder in der Kommunalpolitik rechtlich als freiwillige „Luxusaufgabe“. Für Vogel ist das Freibad jedoch ein unverzichtbarer Ort des gesellschaftlichen Zusammenhalts:
„In der Badehose sehen wir alle gleich aus. Unser Terrassenschwimmbad ist ein Luxus für alle – ein Treffpunkt für alle sozialen Schichten. Gerade Familien und Menschen, die sich keinen teuren Urlaub oder Flugreisen leisten können, brauchen solche Orte in ihrer Heimat.“
Der Rathauschef appellierte eindringlich an Bund und Länder, Schwimmbäder endlich als kommunale Pflichtaufgabe anzuerkennen. Damit das Vergnügen für jeden bezahlbar bleibt, hält die Stadt bewusst an sozialverträglichen Eintrittspreisen fest und bezuschusst den laufenden Unterhalt des Bades jährlich mit rund 800.000 Euro aus dem städtischen Haushalt. Nach den Reden spendeten Pfarrer Gerd Greier und Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk dem sanierte Bad den kirchlichen Segen.
Atemberaubende Flugshows: Saltos und riesige Wasserfontänen
Die sportliche Einweihung des neuen Beckens geriet zu einem echten Spektakel. Begleitet von den Fanfaren des städtischen Jugendmusikkorps setzte der bekannte YouTuber und Turmspringer Rainhard Riede das erste Ausrufezeichen: Er sprang mit einem perfekt gestreckten Handstandsalto aus schwindelerregenden zehn Metern Höhe in das frisch geflutete Sprungbecken. Kurz darauf holten Taucher des „Tauchclubs Nixe Bad Kissingen“ symbolisch ein Willkommens-Banner vom Beckengrund.
Anschließend zeigten die Wasserspringer des Nürnberger Schwimmerbunds Bayern 07 sowie die professionellen Splash-Diver von „ATV Frankonia“ ihr Können auf dem Zehnmeterturm. Die Zuschauer erlebten eine atemberaubende Show aus klassischen Kunstsprüngen, synchronen „Abfallern“, Delfinsprüngen und sogenannten „Wurfstechern“, bei denen ein Springer seinen Partner in die Luft katapultiert.
Besonders die Splashdiver brachten das Publikum zum Toben. Bei dieser Extremsportart geht es – im Gegensatz zum olympischen Kunstspringen – darum, beim Aufklatschen eine möglichst gigantische Wasserfontäne zu erzeugen. Für den optischen Höhepunkt zum Finale sorgte der Show-Sprung „die Hose“: Ein Springer stürzte sich mit einer riesigen Stoffbahn vom Turm, die sich im Flug wie ein Kometenschweif hinter ihm herzog.
Ein Ort voller Erinnerungen und Gelebter Geschichte
Wie fest das Bad im Herzen der Kissinger verankert ist, kam am Beckenrand in vielen Gesprächen zum Ausdruck. Stammgast Hannelore Mainberger blickte gerührt auf ihre Jugend auf der legendären „Ami-Wiese“ zurück, auf der sie einst ihren Ehemann kennengelernt hatte – die beiden feiern in Kürze ihre Eiserne Hochzeit. Auch Rosenkönigin Laura Pfülb schwärmte von dem „Juwel und Wohl Wohlfühlort“, während ihre kleine Tochter Tamina bereits von einem Backflip vom Zehnmeterturm träumt. Und auch der langjährige Kiosk-Pächter Artur Bömmel war vor Ort und blickte mit einem Augenzwinkern auf 43 Jahre Kiosk- und Weizenturm-Gastronomie zurück.
Das Terrassenschwimmbad am Finsterberg ist eben weit mehr als nur eine Sportstätte – es ist ein lebendiges Stück Bad Kissinger Identität für Generationen.
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