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Pünktlich zum Saisonstart: Ausgezeichnete Wasserqualität an den Badeseen im Raum Schweinfurt

29. Mai 2026Letztes Update 29. Mai 2026
Pünktlich zum Saisonstart: Ausgezeichnete Wasserqualität an den Badeseen im Raum Schweinfurt
Foto: 2fy4
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LANDKREIS SCHWEINFURT – Rechtzeitig zum Beginn der neuen Badesaison gibt das Gesundheitsamt Schweinfurt grünes Licht für alle Wasserratten und Sonnenanbeter. Die ersten offiziellen Wasserproben des Jahres wurden im Labor detailliert ausgewertet. Das erfreuliche Ergebnis: Die EU-Badeseen in der Region weisen, wie bereits in den Vorjahren, eine hervorragende Wasserqualität auf und können bedenkenlos für eine Abkühlung genutzt werden.

Für die erste Überprüfung der Saison nahmen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die vier großen EU-Badegewässer der Region genau unter die Lupe: den Naturbadesee Grafenrheinfeld, den Ellertshäuser See, den Baggersee Schweinfurt sowie den Sennfelder See.

Mikrobiologische Werte weit unter den Grenzwerten

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Bei den Laboranalysen wird das Wasser primär auf gesundheitsgefährdende Bakterien untersucht. Die aktuellen mikrobiologischen Befunde sprechen eine klare Sprache: Die Werte für die Indikatorkeime Escherichia coli und Intestinale Enterokokken liegen allesamt weit unter den strengen zulässigen Grenzwerten der EU-Badegewässerrichtlinie. Einem unbeschwerten Badespaß steht aus hygienischer Sicht somit nichts im Wege.

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Monatliche Kontrollen bis September

Damit das auch so bleibt, behalten die Experten die Gewässer im Auge. Während der gesamten Badesaison, die von Mai bis September andauert, überwacht das Gesundheitsamt die Seen fortlaufend. Mindestens einmal pro Monat werden frische Proben entnommen, um die hygienische Unbedenklichkeit dauerhaft zu garantieren.

Wichtiger Hinweis zu Blaualgen:

Trotz der aktuell exzellenten Werte warnt das Gesundheitsamt davor, dass sich bei anhaltend heißen Sommerperioden in stehenden Gewässern kurzfristig Blaualgen (Cyanobakterien) bilden können. Badegäste sollten eigenverantwortlich auf starke Trübungen, eine auffällig grüne Färbung oder ölige Schlieren auf der Wasseroberfläche achten und solche Bereiche meiden.

Testergebnisse online abrufbar

Wer sich vor dem Ausflug an den See über den aktuellen Zustand absichern möchte, kann die neuesten Messwerte und Analysen jederzeit transparent im Internet einsehen:

  • Direkt auf der Homepage des Landratsamtes Schweinfurt unter www.landkreis-schweinfurt.de/badeseen

  • In der offiziellen Badegewässerkarte des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).

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