Punkrock Nacht im Volkacher Dschungel

12. August 2025Letztes Update 12. August 2025
Die Band EIS stellt bei der Punkrock Nacht am 18. Oktober 2025 im Volkacher Dschungel ihr neues Album „Alles wird gut“ vor. Foto: Sergej Chernoisikow
VOLKACHDie Gerolzhöfer Punkband EIS feiert am Samstag, den 18. Oktober 2025, die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Alles wird gut“ mit einer Release-Party im Volkacher Club DSCHUNGEL. Die Band, die für ihre gesellschaftskritischen und humorvollen Texte bekannt ist, wird an diesem Abend gemeinsam mit den Bands Hazel the Nut und Fading Memory auftreten.

Punkrock mit Haltung

Das am 3. Oktober erscheinende Album „Alles wird gut“ behandelt tiefgründige und aktuelle Themen wie Kriege, Rechtsruck und die Suche nach innerer Freiheit. Die Band thematisiert mit ihren Texten die Ambivalenzen der modernen Gesellschaft.

Als Vorband wird die Pop-Punk-Band Hazel the Nut auftreten. Das energiegeladene Trio ist seit 2012 aktiv und hat bereits auf großen Festivals gespielt und Auftritte mit bekannten Bands wie Itchy, The Locos und Madsen gehabt. Hazel the Nut wurde zudem mit dem Deutschen Rock & Pop Preis in der Kategorie Punk ausgezeichnet. Ebenfalls dabei ist die Band Fading Memory, die 2019 den Band-Contest „First Act Night“ im Schweinfurter Stattbahnhof gewonnen hat. Ihre Musik zeichnet sich durch wuchtige Drums, satte Bässe und eine energiegeladene Atmosphäre aus.

Tickets für die „Punkrock Nacht“ sind bei den Bands, im Club DSCHUNGEL und im Gerolzhöfer Schwimmbad Geomaris erhältlich.

